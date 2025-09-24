Reconocen legado de Mauricio Fernández en España

Desde el perfil institucional del municipio español se lamentaron el deceso de quien en 2021 adquirió el Palacio de los Marqueses de Torremejía

La influencia de Mauricio Fernández Garza no solo se quedó en México, sino que rompió fronteras y la noticia de su lamentable fallecimiento llego hasta oídos españoles, donde la pérdida del histórico alcalde no pasó desapercibida.

Y es que la noticia provocó que todos aquellos que compartieron un momento de su vida junto a Fernández Garza hicieran publicas sus condolencias, lo sorprendente fue que el ayuntamiento de Almagro, España también dio el pésame a través de redes sociales.

Desde el perfil institucional del municipio español se lamentaron el deceso de quien en 2021 adquirió el Palacio de los Marqueses de Torremejía, lugar donde Fernández aseguró tener su residencia en aquel año.

El mensaje del alcalde de Almagro, Francisco Ureña indicó que tenía conocimiento de la lucha de Mauricio Fernández contra el cáncer que terminó por arrebatarle la vida, sin embargo, no considero que fuera tan pronto.

Asimismo, lamento su apresurado fallecimiento y dijo que su legado cultural y afición por la preservación perduraran en el ayuntamiento español, también extendió el apoyo para la familia del histórico edil panista.