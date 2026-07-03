Reconocen labor por mantener saldo blanco durante el Mundial 

Miguel Flores destacó el profesionalismo, la vocación de servicio y el compromiso demostrado por los elementos de Protección Civil de Nuevo León

El secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, encabezó el reconocimiento a las corporaciones de seguridad, auxilio y emergencia que participaron en el operativo implementado durante los cuatro partidos del Mundial FIFA 2026 celebrados en el Estadio Monterrey.

Reconocen coordinación y resultados del operativo de seguridad

La distinción fue entregada por representantes de la Coordinación de la Copa Mundial de Fútbol 2026 de la Presidencia de la República y autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, en honor al trabajo coordinado que permitió garantizar la seguridad de miles de aficionados y concluir la justa mundialista en la entidad con saldo blanco.

Durante el evento, Miguel Flores destacó el profesionalismo, la vocación de servicio y el compromiso demostrado por los elementos de Protección Civil de Nuevo León y las distintas corporaciones que participaron en el dispositivo.

"Este reconocimiento es para cada elemento de Protección Civil Nuevo León que actuó con profesionalismo, vocación de servicio y entrega durante los partidos del Mundial, y a todas las corporaciones con las que se realizó un trabajo coordinado. Felicidades porque gracias a ustedes Nuevo León estuvo a la altura de este evento que nos puso ante los ojos del mundo", expresó el funcionario.

Protección Civil resalta el trabajo conjunto durante el Mundial

Por su parte, el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, señaló que el éxito del operativo fue posible gracias al trabajo conjunto entre las instituciones, cuyos elementos laboraron de manera permanente durante la realización de los encuentros mundialistas.

Asimismo, resaltó que el operativo representó una experiencia histórica para la corporación y permitió cumplir con el objetivo de brindar seguridad a los asistentes, siguiendo la estrategia coordinada por el Gobierno del Estado.