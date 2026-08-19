Reconocen labor de veterinarios de la Manada K9 de PCNL

La corporación destacó el profesionalismo de los binomios K9, cuya participación es clave durante operativos y acciones de auxilio

En el marco del Día del Médico Veterinario, que se conmemora este 17 de agosto, Protección Civil de Nuevo León reconoció la labor de los especialistas que brindan atención y cuidados a los integrantes de su Manada K9, fundamentales para las labores de búsqueda, rescate y atención de emergencias.

La corporación destacó el profesionalismo de quienes dedican sus conocimientos al cuidado y bienestar de los binomios K9, cuya participación es clave durante operativos y acciones de auxilio.

De manera especial, recordó al médico veterinario Eduardo “Lalo” Martínez, quien falleció y cuya aportación a la Manada K9 fue considerada fundamental.

“Su legado permanece en cada atención, cada cuidado y en la huella que dejó en quienes compartieron con él esta misión”, destacó Protección Civil de Nuevo León.

La corporación también reconoció a los médicos veterinarios que actualmente brindan atención especializada a los binomios K9 durante las labores y operativos: Arely Martínez, Jonathan Sánchez e Isaac Herrera

Protección Civil de Nuevo León reconoció a los veterinarios por cuidar a los perros de rescate que forman parte fundamental de los equipos de emergencia y que participan en tareas que contribuyen a salvar vidas.