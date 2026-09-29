Reconocen labor de clínica especializada en autismo en Monterrey

El centro ubicado en la colonia Pío X ofrece áreas especializadas de psicología, arteterapia y estimulación multisensorial a menores.

Tras realizar un recorrido por las instalaciones de la Clínica de Atención Integral al Autismo, la diputada local Lorena de la Garza reconoció la labor del Gobierno de Monterrey en favor de la inclusión y el respaldo a las familias de niñas, niños y adolescentes con trastorno del espectro autista.

La legisladora por Monterrey elogió el trabajo que encabezan el alcalde Adrián de la Garza y la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, para renovar este centro médico y ampliar el alcance de sus servicios asistenciales.

Da gusto ver un Gobierno de Monterrey que escucha y entiende lo que viven estas familias, porque detrás de cada niña y cada niño hay mamás y papás haciendo muchísimo todos los días por sus hijos, manifestó la diputada.

Durante su visita al complejo ubicado en la colonia Pío X, la legisladora conoció las áreas especializadas que fueron remodeladas para la atención integral de los menores, entre las que destacan:

Psicología y arteterapia

Tecnología aplicada al aprendizaje

Estimulación multisensorial

Desarrollo de habilidades para la vida diaria

La diputada enfatizó que los gastos, traslados y horarios para acceder a terapias representan un reto importante para los padres de familia, por lo que contar con un espacio público de este nivel genera una diferencia positiva en su entorno.

Finalmente, reafirmó su compromiso para hacer equipo desde el Congreso del Estado con el municipio de Monterrey, con el fin de etiquetar recursos y asegurar la continuidad y el crecimiento de este tipo de infraestructura social.