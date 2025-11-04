Reconocen expertos seguridad de NLínea durante foro

La titular de la Oficina Ejecutiva del gobernador, Mariela Saldívar, subrayó que con la plataforma los ciudadanos tienen el control de su documentación oficial

Expertos en seguridad tecnológica reconocieron la protección que la plataforma digital NLínea del gobierno de Nuevo León brinda a la información de los ciudadanos que la utilizan para sus trámites, a través de una identidad descentralizada protegida con Blockchain.

Durante el panel "Identidad Descentralizada en Acción: El Caso de Nuevo León con Sovra”, el exsecretario de Innovación en el gobierno de Argentina, Diego Fernández, así como el cofundador de Sovra, Jesús Cepeda, resaltaron la importancia de la seguridad y validación de la información.

Esto sucedió en el Foro Ethereum México.

En tanto, la titular de la Oficina Ejecutiva del gobernador, Mariela Saldívar, subrayó que con la plataforma digital NLínea, los ciudadanos tienen el control total de toda su documentación oficial.

Eso garantiza seguridad integral en el manejo de su información.

La funcionaria estatal detalló que NLínea nació con la intención de resolver un problema real: la burocracia en los trámites y servicios, y para pasar del método tradicional al digital, pero de una forma segura para los usuarios.

Esto se logró gracias a la identidad descentralizada desarrollada en conjunto con Sovra (OS City).

Saldívar recordó que, a través de la Secretaría de Economía, se trabajó de la mano de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para crear NLínea, basada en las mejores prácticas para trámites y servicios, siendo ésta la única plataforma de este tipo en el país y la segunda en América Latina, después de Argentina.

La identidad descentralizada permite a los usuarios gestionar y controlar por completo su información a través de una cartera virtual sin depender de las bases de datos de los entes de gobierno, lo que abona al empoderamiento del usuario, la soberanía de datos y un almacenamiento seguro de las credenciales de identidad.

La funcionaria informó que a siete meses de su lanzamiento NLínea registra casi dos millones de visitas, e invitó a la ciudadanía a sumarse a la transformación digital que se vive en Nuevo León.