Reconocen entrega y valor de los bomberos de Nuevo León

Por: Olivia Martínez 22 Agosto 2026, 22:21 Compartir

El comandante de Bomberos Nuevo León, Alejandro Zúñiga, reconoció la labor de todos, y destacó que cada vez hay más mujeres

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La suya es una profesión de las de mayor peligro: por apagar el fuego, arriesgan su vida. Por eso se reconoció su labor en el marco del Día del Bombero... y la Bombera. Historias detrás de una profesión de alto riesgo Lucero Rodríguez Enríquez es maquinista, y tiene 10 años en Bomberos Nuevo León. "Lo más difícil es dejar a la familia y dedicarle 24 horas al turno, (cuando se despide de su hija para ir a trabajar) le digo que al siguiente día la veo y estaremos pronto en casa", aseguró. Julio Cárdenas tiene 21 años de ser bombero, y en la corporación lleva 10. "El reto de todos los días es proteger a la gente, salvaguardarla y proteger sus bienes, es difícil para nosotros atender todas las emergencias", expuso. Martín Eduardo Acosta tiene ocho años en la profesión, y 5 en Bomberos Nuevo León. "(Lo que lo inspiró a ser bombero) es dejar las comodidades en la casa, porque sentía que no estaba haciedo un bien en el mundo, quería salir a ayudar, a hacer un cambio, aunque sea uno pequeño, pero hacer un cambio" César Garza cumplió 10 años en la profesión. "Igual, tratar de salir siempre con buena vibra porque no sabemos si vamos a volver... es un trabajo riesgoso, las 24 horas y al ser una ciudad tan movida y activa, hay más incendios en la ciudad", consideró. Crece la participación de mujeres en Bomberos Nuevo León El comandante de Bomberos Nuevo León, Alejandro Zúñiga, reconoció la labor de todos, y destacó que cada vez hay más mujeres. "El Patronato de Bomberos de Nuevo León y la dirección general festejan a nuestros elementos, hombres, mujeres, que, día a día dan lo mejor paa poder atender a nuestra comunidad", aseguró. "En total 17 son mujeres, es creciente, de hecho hemos tenido aumento en los últimos seis meses, con mujeres de nuevo ingreso, muy destacadas que nos han sorprendido mucho", comentó. El grito de "¡Estamos orgullosos de ser bomberos de Nuevo León!" es muestra de que no se vale extinguir el amor a la profesión.