Reconocen en España proyecto de economía circular de Escobedo

El proyecto del Laboratorio de Economía Circular, implementado por el municipio de Escobedo, fue reconocido en el Smart City Expo World Congress celebrado en Barcelona, España, por su visión innovadora y sustentable.

El gobierno, encabezado por el alcalde, Andrés Mijes, recibió el galardón de bronce por sus políticas públicas y por impulsar un modelo que propone desarrollo urbano e industrial ecológico.

Como representante de la administración, a este evento acudió el secretario Técnico del Gabinete, José Antonio Quiroga Chapa, quien explicó la forma en la que el municipio ve el progreso.

“En Escobedo, con el apoyo del Alcalde Andrés Mijes estamos en la planeación para construir el Laboratorio Municipal de Economía Circular que, en lugar de contaminar, respira, en lugar de extraer, regenera, en lugar de ser un problema, es parte de la solución, no estamos esperando a que alguien resuelva la crisis climática, estamos actuando desde el presente con visión de futuro”, dijo Quiroga Chapa.

Cabe mencionar que este proyecto económico se alinea con el Plan México, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien busca que se alcance un equilibrio entre el crecimiento de la sociedad y la justicia ambiental.

Con esta distinción internacional, Escobedo reafirma su compromiso con un futuro inteligente, limpio y equitativo, demostrando que el norte del país también impulsa la transformación con rumbo verde.