Reconocen en Congreso a Sheinbaum por retrasar aranceles de EUA

Tras la reciente negociación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para retrasar la aplicación de aranceles, el Congreso de Nuevo León reconoció el trabajo del Gobierno Federal para mantener la estabilidad comercial entre ambas naciones.

Durante la sesión, el diputado Jesús Elizondo Salazar se posicionó en tribuna para destacar la gestión de la mandataria federal en las negociaciones con el país vecino, subrayando la relevancia de sostener una relación sólida con Estados Unidos, considerando que el 80 por ciento del comercio mexicano depende de ese vínculo.

“Este es un posicionamiento para felicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum por lograr retrasar los aranceles que se iban a imponer este 1 de noviembre por parte de Estados Unidos a México. “Esto se debe a una serie de negociaciones fructíferas que ha tenido nuestro país con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos, somos un país altamente dependiente con el comercio con esa nación, muchos empleos están conectados con Estados Unidos”, dijo Jesús Elizondo.

Además, resaltó que los avances en materia de seguridad e inteligencia han contribuido a reducir los índices delictivos, lo que fortalece la posición de México como uno de los mejores lugares para la exportación hacia Estados Unidos.

Por último, Elizondo reiteró que la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con el respaldo de Nuevo León y el apoyo del Congreso local para seguir impulsando acciones que beneficien al país en materia económica y comercial.