Reconocen el Parque Libertad en congreso celebrado en Tijuana

El reconocimiento se entregó en el marco del Congreso Parques 2026, celebrado en Tijuana, donde el proyecto nuevoleonés destacó entre propuestas de otros países

Lo que alguna vez fue un recinto de exclusión y violencia, hoy es un referente de éxito en urbanismo y participación social. El Parque Libertad, construido sobre los terrenos del antiguo Penal del Topo Chico, ha sido galardonado con una Mención Honorífica por parte de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México (ANPR).

El reconocimiento se entregó en el marco del Congreso Parques 2026, celebrado en Tijuana, donde el proyecto nuevoleonés destacó entre propuestas de países como Chile, El Salvador, Perú y República Dominicana.

Un modelo de "Activación Social"

El proyecto, titulado "Ponte Nuevo: Parque Libertad", compitió en la categoría de Activación Social, Educativa y Cultural. Según el comité evaluador de la ANPR, el espacio obtuvo una de las puntuaciones más altas gracias a sus estrategias en:

Recuperación urbana: Transformación total de un sitio con carga histórica negativa.

Sostenibilidad: Integración de áreas verdes y respeto al entorno.

Reconstrucción del tejido social: Creación de un punto de encuentro seguro para la comunidad.

La subsecretaria de Atención Ciudadana, Lorena Pulido, fue la encargada de recibir la distinción, subrayando que este espacio ha dejado atrás su pasado sombrío para convertirse en un pulmón cultural para el estado de Nuevo León.

El 'Modelo Nuevo León' de participación

A diferencia de otros proyectos de infraestructura, el diseño del Parque Libertad no fue decidido exclusivamente desde una oficina gubernamental. El éxito del espacio radica en la colaboración directa con los vecinos.