Reconocen a Rosaura Guerra, pero MC no entra a sesión

En sesión extraordinaria, el Poder Legislativo reconoció a Rosaura Guerra como diputada del Congreso Local, luego de un llamado de atención por parte del Tribunal Estatal Electoral sobre que no se le consideró en la integración de los trabajos de la Permanente.

Luego de nueve meses de un proceso con “estira y afloja” para nombrar a Rosaura Guerra como diputada de la bancada de Movimiento Ciudadano, a tres meses de que termine la legislatura por fin su nombre apareció en el tablero de asistencia.

Sin embargo, aunque esta era la razón que los diputados emecistas daban para no entrar a sesión, hoy volvieron a relucir en el Congreso por su ausencia.

“Se convocó a extraordinaria y como el PRI y el PAN son mañosos y ya lo han hecho, convocan a una sesión extraordinaria y meten otros temas que no son de beneficio para el estado, pues queríamos ver cómo iban a actuar.

“Además no ocupaban que nosotros entráramos por que solo ocupaban 22, vamos a ver la convocatoria (para saber si entramos a las próximas sesiones), nosotros estamos dispuestos a trabajar, vamos a ver en qué términos se convoca algo y si es necesario ahí vamos a estar”, dijo el diputado coordinador de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona.

Por su parte, las bancadas del PRI y del PAN señalaron a los diputados emecistas por no entrar a la sesión y aseguraron que este actuar en el Congreso fue la razón por la cual quienes buscaron la reelección perdieron la contienda.

“Yo no sé que vaya a pasar con MC, aquí está el grupo legislativo del PRI, el del PAN, la verdad es que el grupo de Movimiento Ciudadano no sé quien lo represente, no sé quien existe, no sé que pasó con ellos, no sé si van a estar, si no van a estar, lo que sí sé es que ninguno de ellos ganó y no van a estar en la próxima legislatura”, dijo Carlos de la Fuente, coordinador del PAN.

Comentarios