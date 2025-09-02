Reconocen a peritos de la Fiscalía de Justicia

El Instituto de Criminalística y Servicios Periciales fue homenajeado por su vocación y profesionalismo, con un aumento salarial y convocatorias para ascensos

Por la conmemoración del Día del Perito, este 1 de septiembre fueron distinguidos 12 elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

En la ceremonia, se explicó que ser perito va más allá de portar un título o una especialización: implica la capacidad de observar lo que otros pasan por alto, analizar con rigor, hablar con evidencia y actuar siempre con ética.

Los galardonados fueron reconocidos por vocación de servicio, disposición, profesionalismo y experiencia.

En representación del Fiscal de Justicia, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, dirigió un mensaje a los homenajeados.

Se anunció que, por instrucción del Fiscal General, Javier Flores Saldívar, y en coordinación con la Secretaría de Administración, se otorgará un aumento salarial para todos los peritos.

Habrá nuevas convocatorias para procesos de promoción interna.

Se refrendó el reconocimiento al trabajo de los especialistas forenses en las distintas disciplinas.