Reconocen a periodistas de Info7 por su trayectoria

La Asociación de Periodistas de Nuevo León A.C., y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) homenajearon a los comunicólogos

En Televisión Azteca estamos de plácemes porque seis periodistas de Info7 fueron homenajeados por sus reportajes y sus trayectorias.

El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Santos Guzmán, y el presidente de la Asociación de Periodistas de Nuevo León "José Alvarado, A.C.", Francisco Zúñiga, entregaron el Premio Anual de Periodismo "Francisco Cerda Muñoz".

El reportero David Cázares recibió el reconocimiento, por su reportaje del fentanilo en las calles.

"Me llena de orgullo, me llena de honor por supuesto y el compromiso de todos los días, de mantenernos firmes con esa promesa que le hacemos al televidente de por supuesto llevarles la verdad y mantenerlos muy bien informados", expresó

El camarógrafo Agustín Espinoza también fue reconocido públicamente.

"Venir con buena actitud, levantarte bien y saber que hoy va a ser un día diferente. Con o sin reconocimiento, el trabajo es trabajo y hay que hacer siempre lo mejor", consideró.

La reportera Gladys Zavaleta agradeció.

"Muy contenta y agradecida con la Asociación de Periodistas, con la Universidad Autónoma de Nuevo León por este reconocimiento, trayectoria y experiencia, y gracias al auditorio y a nuestros directivos por confiar en nosotros", afirmó.

El galardón a la trayectoria fue para el camarógrafo Jonathan Martínez.

"Los que me conocen saben que vengo de una familia de enfermeros, me preguntan que qué hago aquí, la verdad es que estoy viviendo el sueño de toda mi vida: trabajar en la tele, 20 años, pero son los primeros años de muchos más", sostuvo.

El mismo galardón se otorgó al productor de Info7, César López.

"Gracias a la comunidad de la Uni, del periodismo, por estos 28 años de carrera, desde el 95 que ando pisando los pasillos de TV Azteca. Y, la verdad, todos los días me levanto con las ganas de llegar y de hacer bien mi trabajo", destacó. El comentarista deportivo Héctor Javier Yáñez, "El Peine", también lo recibió.

"No sé si merecido o inmerecido, pero agradecido con mi empresa, TV Azteca, que me permite seguir vigente y que me permite hacer lo que más nos apasiona: el periodismo", declaró.

En la Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías”, el rector de la Máxima Casa de Estudios y el presidente de la Asociación de Periodistas destacaron la misión del periodismo.

"Ustedes representan lo mejor del periodismo, al mantener viva la búsqueda de la verdad y al servir como pilares fundamentales para la sociedad bien informada", dijo el Rector. "Hay pasión, hay compromiso, hay objetividad y eso nos gusta", declaró a su vez Zúñiga Esquivel.

También fueron galardonados colegas de otros medios masivos de comunicación y del sector oficial.

Detrás de cada periodista, hay una historia de esfuerzo y de compromiso con la verdad.