Reconocen a paramédico del CRUM por su labor en Nuevo León

El Secretario General de Gobierno extendió el reconocimiento a los paramédicos y rescatistas que forman parte de las distintas corporaciones en Nuevo León

El trabajo que realizan los cuerpos de auxilio en situaciones de emergencia fue reconocido por el Gobierno de Nuevo León, luego de que el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, entregara un reconocimiento simbólico a Jaziel Rosales, integrante del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) Nuevo León.

Durante el encuentro, el funcionario estatal conversó con el paramédico sobre su trayectoria y las experiencias que ha acumulado durante sus años de servicio, incluyendo su paso por corporaciones como Protección Civil.

Flores Serna destacó la labor que realizan los paramédicos ante situaciones en las que la atención oportuna puede ser determinante para los ciudadanos, y agradeció a Rosales y a sus compañeros por el trabajo que desempeñan diariamente.

“Muchas gracias por lo que haces por nosotros. Este es un reconocimiento por parte del Estado que no es nada para lo que haces por todos nosotros. “Es momento de agradecerle a todos los héroes que a veces no se ven lo que hacen o que no se comunica lo suficiente, pero son los que hacen más por todos los que viven en Nuevo León”, expresó el funcionario estatal.

Paramédico recuerda atención durante un parto

Entre las experiencias que Jaziel Rosales compartió durante la conversación destacó una atención de emergencia en la que encontró a una mujer en labor de parto y tuvo que intervenir para auxiliarla durante el nacimiento de su bebé.

Este tipo de situaciones forman parte de las atenciones que enfrentan los paramédicos, quienes deben responder ante llamados de emergencia y actuar bajo presión para brindar auxilio a quienes lo requieren.

“Es un héroe sin capa, de esos que cuando te pasa algo y todos corren, ellos corren hacia ti a salvarte la vida. Cuando ven un hueso roto, cuando ven sangre, no se asustan, van y te ayudan”, concluyó el Secretario General de Gobierno.

Al finalizar el encuentro, el Secretario General de Gobierno extendió el reconocimiento a los paramédicos y rescatistas que forman parte de las corporaciones de auxilio en Nuevo León, entre ellas el CRUM, Protección Civil, Cruz Roja y Cruz Verde.