Reconocen a operadores del transporte público en Nuevo León

El mandatario estatal destacó el crecimiento en la flota de las unidades que han llegado al estado, para convertir a Nuevo León en líder de transporte público

Durante un evento realizado en el municipio de Escobedo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, realizó la entrega de reconocimientos a operadores de transporte público por su labor diaria en el servicio de la ciudadanía.

Acompañado por Abraham Vargas, encargado del despacho del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, y por el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, Samuel destacó la importancia de los operadores en el proceso de modernización del sistema de transporte estatal.

Además de los reconocimientos a los operadores, se anunció que también recibirán un apoyo mensual de tres mil pesos como estímulo a su compromiso con la mejora del servicio y el cuidado de las nuevas unidades.

"Hoy van a recibir su tarjeta con 3 mil pesos mensuales. Esto es un aliciente a que me ayuden a ponernos nuevos, a cuidar los camiones”, comentó García.

Así mismo, se destacó el crecimiento en la flota de las unidades que han llegado al estado, con el objetivo de convertir a Nuevo León como el número 1 en transporte público a nivel nacional.

“Hemos ya renovado 4 mil unidades y ustedes son testigos, unidades con internet, con clima, con circuito, con toda la accesibilidad universal para nuestros usuarios y hoy les pedimos ayúdenos a dar ese servicio y ayúdenos también a cuidar los camiones", apuntó el mandatario estatal.

Para finalizar se reiteró el llamado a fortalecer la comunicación con las autoridades para mejorar las condiciones laborales y continuar impulsando una movilidad moderna y humana en el estado.