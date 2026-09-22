Reconocen a Nuevo León como primer lugar nacional en innovación

El estado se ubicó en el primer lugar en complejidad de innovación gracias a sus avances en talento y baja informalidad laboral.

Por su desempeño sostenido en materia de competitividad durante las últimas dos décadas, Nuevo León fue reconocido por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), durante la presentación del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026.

El gobernador Samuel García recibió de manos de Valeria Moy, directora general del IMCO, el reconocimiento otorgado a Nuevo León por ocupar desde 2006 el primer lugar nacional en complejidad de los sectores de innovación, además de sus avances en talento capacitado y baja informalidad laboral.

Nuevo León formó parte de las 10 entidades reconocidas por su desempeño competitivo en infraestructura y talento durante los últimos 20 años, junto con Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Querétaro y Ciudad de México.

El evento se realizó en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), con la participación de funcionarios, legisladores, académicos, empresarios y representantes de asociaciones.

El ICE es una herramienta del IMCO que evalúa la capacidad de las 32 entidades federativas para generar, atraer y retener talento e inversión, además de servir como referencia para la toma de decisiones de inversión y el diseño de políticas públicas.

Durante la presentación del índice también se destacaron avances educativos en Nuevo León.

De acuerdo con los datos expuestos, en 2006 el 32% de la población mayor de 25 años contaba con educación superior, mientras que actualmente la proporción alcanza 38 por ciento.

Posteriormente, García participó en una mesa de diálogo con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, moderada por Valeria Moy, donde abordó las fortalezas y retos de las entidades fronterizas.

El mandatario estatal destacó las condiciones de Nuevo León en seguridad, energía, agua, carreteras y educación como factores que, señaló, contribuyen a generar confianza entre las empresas que buscan instalarse en la entidad.

“Lo primero que pregunta una empresa que quiere venir a México es safety. Lo primero, antes de energía y agua, safety”, reconoció.

También mencionó proyectos de infraestructura energética, nuevos centros de datos y obras carreteras que buscan acompañar el crecimiento industrial y la llegada de nuevas inversiones.

Siguientes retos

El mandatario estatal sostuvo que uno de los objetivos para el próximo año será consolidar las condiciones que permitan a Nuevo León mantener su dinamismo económico y entregar a la siguiente administración un estado preparado para enfrentar los desafíos futuros.

“El siguiente gobierno va a tener un Nuevo León preparado para el futuro, con las grandes crisis resueltas; que eran agua y seguridad”, puntualizó.

En este sentido, planteó la necesidad de dar continuidad a los planes maestros en materia de seguridad, agua, infraestructura y educación, así como a los proyectos de movilidad y transporte público.

El gobernador reconoció que el crecimiento poblacional y la llegada de nuevos trabajadores representan un desafío para la movilidad urbana, por lo que consideró necesario mantener las inversiones en transporte público masivo.

Durante el encuentro también destacó la importancia de la coordinación entre la Federación y los estados fronterizos para aprovechar las oportunidades de integración económica con Estados Unidos.