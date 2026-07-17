Reconocen a nivel internacional laboratorio de Agua y Drenaje

El director de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón Williamson, resaltó la importancia del trabajo científico y técnico que se lleva a cabo en la empresa

El Laboratorio Central de Calidad de Aguas de Servicios de Agua y Drenaje (AyD) de Monterrey fue reconocido a nivel internacional.

Por dieciochoava ocasión, se le reconoció como Laboratorio de Excelencia, con motivo de su participación en una Prueba de Aptitud Técnica con la ERA (A Waters Company), en la que participaron 377 laboratorios de todo el mundo.

La compañía Waters ERA tiene su sede en Colorado, Estados Unidos, y está especializada en proveer Materiales de Referencia Certificados (CRM) y estudios de Prueba de Aptitud (PT), con el objetivo de que los laboratorios ambientales del mundo validen métodos, cumplan normativas y garanticen la calidad de sus datos.

El director de AyD, Eduardo Ortegón Williamson, resaltó la importancia del trabajo científico y técnico que se lleva a cabo todos los días al interior de la empresa.

Y al mismo tiempo, destacó el liderazgo del químico Pablo Tamez, coordinador de Calidad del Agua de la paraestatal, así como el de su equipo, para mantener al laboratorio de Agua y Drenaje entre los mejores del mundo.

“Una vez más, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey confirma que suministra el agua de mayor calidad del país y reafirma su compromiso permanente de cumplimiento con todas las normativas correspondientes con el capital humano más capacitado de latinoamérica”, dijo.

Anteriormente, el Laboratorio de Agua y Drenaje fue reconocido durante la Convención Anual y Expo ANEAS 2025.

Eso fue mediante la iniciativa Toma Segura, en la que la Fundación Río Arronte seleccionó 12 organismos operadores del país para evaluar —de manera independiente— la calidad del agua suministrada.

En el caso de Monterrey, los resultados fueron los más sobresalientes entre todas las ciudades evaluadas.

Anualmente, el Laboratorio Central de Calidad de Aguas de Agua y Drenaje realiza más de 300 mil análisis para monitorear la calidad del agua en todo el sistema, asegurando que la población pueda consumirla directamente de la llave con total confianza.