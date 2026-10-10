Reconocen a Monterrey por prevenir trata durante Mundial

La Asociación Mexicana de Hoteleros de Nuevo León destacó las acciones de la administración para proteger a menores en el torneo.

La Asociación Mexicana de Hoteleros de Nuevo León reconoció al Gobierno de Monterrey por las acciones implementadas para prevenir la trata de personas y la explotación infantil durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Como parte de estas medidas, en mayo pasado se capacitó al personal operativo de 53 hoteles del estado, principalmente a quienes se encargan de la seguridad y la recepción de huéspedes, para identificar posibles casos y actuar ante situaciones de riesgo.

El reconocimiento fue entregado por el presidente de la asociación, Jesús Fernando Nader Marcos, quien destacó la coordinación entre las autoridades municipales y el sector hotelero antes, durante y después del evento deportivo.

En representación del alcalde Adrián de la Garza, la secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz, agradeció la colaboración de los empresarios para llevar a cabo estas acciones.

Por su parte, representantes del DIF de Monterrey señalaron la importancia de la participación del sector privado en las estrategias de protección de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el boletín, esta es la primera ocasión en que la Asociación Mexicana de Hoteleros de Nuevo León entrega una distinción para reconocer las acciones de un gobierno en la prevención y atención de la trata y explotación infantil.

El programa se puso en marcha mediante un convenio entre el municipio y la asociación hotelera, con la participación de organismos públicos y privados.