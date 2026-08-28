Reconocen a Monterrey por organización durante el Mundial 2026

El reconocimiento destaca el trabajo conjunto entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno, representantes de la organización y ciudadanía

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El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, recibió un reconocimiento por la organización y coordinación implementada durante la jornada de la Copa Mundial FIFA 2026 en Nuevo León.

La distinción fue entregada por Pedro Esquivel, presidente de Administración del Club de Futbol Monterrey y responsable de Host City Monterrey 2026, y Alejandro Hütt Valenzuela, Host City Manager de Monterrey.

El reconocimiento destaca el trabajo conjunto entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno, representantes de la organización y ciudadanía durante los cuatro partidos disputados en Nuevo León.

Durante el Mundial, el Gobierno de Monterrey implementó acciones para facilitar la movilidad, reforzar la seguridad y promover la convivencia entre residentes y visitantes.

Entre ellas estuvieron el Regio Fest, para la transmisión de los encuentros, así como la Regio Ruta Mundialista. También se desplegaron operativos en puntos de alta concentración de personas, como Barrio Antiguo.

Al recibir la placa, que incluye fotografías de los cuatro encuentros, De la Garza destacó que la planeación y coordinación previa permitieron que las actividades se desarrollaran conforme a lo previsto.

“Ha sido reconocida la sede de Monterrey como una de las mejores sedes, donde la gente, pues, se portó con mucho orden, pero también con mucha fiesta, con mucho ambiente”.

El alcalde señaló que el reconocimiento también corresponde a los habitantes de Monterrey y de Nuevo León, quienes participaron en las actividades mundialistas.

La distinción se suma al reconocimiento otorgado previamente al Gobierno de Monterrey por las acciones de seguridad implementadas durante la jornada mundialista.