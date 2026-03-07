Reconocen a más de 30 atletas en Deportista del Año San Pedro

En los próximos meses el gobierno municipal impulsará la creación de un fideicomiso público-privado con el objetivo de fortalecer el apoyo a los deportistas.

El gobierno de San Pedro Garza García reconoció a atletas destacados durante la premiación del Deportista del Año San Pedro 2025, un evento organizado por la Dirección de Deportes de la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida para destacar el talento, la disciplina y los logros de deportistas del municipio.

La ceremonia reunió a deportistas, entrenadores y familias, quienes celebraron los resultados obtenidos por atletas sampetrinos que han representado al municipio en distintas competencias y disciplinas.

Reconocen a más de 30 deportistas por su desempeño

Durante el evento se entregaron reconocimientos a más de 30 deportistas que han sobresalido tanto a nivel municipal como en competencias de alto rendimiento, consolidando su participación en distintas disciplinas deportivas.

La premiación fue encabezada por el Secretario General de San Pedro, Luis Susarrey, quien acudió en representación del alcalde Mauricio Farah Giacomán. Durante su intervención, reiteró el compromiso del municipio para continuar respaldando a los atletas que representan a la ciudad.

Municipio plantea crear fideicomiso para apoyar a atletas

El funcionario informó que en los próximos meses el gobierno municipal impulsará la creación de un fideicomiso público-privado con el objetivo de fortalecer el apoyo a los deportistas.

“El Alcalde me pidió que les dijera y que les diera esta noticia: en los próximos meses vamos a crear un fideicomiso, un fondo público privado para pedir apoyo a muchísimas empresas, y el Municipio también va a aportar y también le va a poner para que no les falten viajes, hospedajes, para que no les falte material, para que no les falte equipo; de verdad que lo tengan muy presente. No es un gasto, es una inversión”.

De acuerdo con lo expuesto, este fondo buscará garantizar recursos para cubrir necesidades como viajes, hospedaje, material deportivo y equipamiento, con el fin de facilitar la participación de los atletas en competencias.

Destacan impacto del deporte en la comunidad

Durante la ceremonia, la encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Jazmín Moreno, destacó el papel del deporte en el desarrollo social y comunitario.

“En San Pedro estamos convencidos de que el deporte es una herramienta de competencia; es una herramienta poderosa para construir comunidad, para promover la salud y, sobre todo, para ofrecer a nuestras niñas, niños y adolescentes una alternativa positiva para su desarrollo”.

La funcionaria señaló que la promoción de actividades deportivas también contribuye al fortalecimiento del tejido social y a generar espacios de participación para las nuevas generaciones.

Familias celebran logros deportivos en San Pedro

Tras la ceremonia de premiación, los atletas galardonados y sus familias participaron en una convivencia organizada por el municipio, donde disfrutaron de una cena y diversas actividades para celebrar los resultados obtenidos a lo largo del año.

Con este reconocimiento, el Municipio de San Pedro Garza García reiteró su compromiso de impulsar el deporte y respaldar a las y los atletas que integran los equipos representativos de Osos San Pedro, quienes continúan representando al municipio en diferentes competencias.