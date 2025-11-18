Reconocen a Laura Burgos con Premio Estatal del Deporte 2025

El secretario de Gobierno del Estado, Miguel Flores reconoció que Nuevo León vive su mejor momento al realizar cambios con base a la disciplina y legalidad

El Gobierno de Nuevo León entregó este lune el Premio Estatal del Deporte a la bicampeona mundial de Muay Tai, Laura Burgos en el marco del Desfile de la Revolución Mexicana.

En representación del gobernador del Estado, el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Flores entregó el reconocimiento a la atleta por sus logros alcanzados al conseguir el bicampeonato mundial en Muay Thai.

“Hoy estoy aquí a nombre del gobernador Samuel García para decirles algo muy claro, Nuevo León vive su mejor momento, Nuevo León está haciendo historia igual que aquella generación revolucionaria que decidió cambiar el rumbo de nuestro país, Hoy nos toca a nosotros hacer lo mismo, pero con otras herramientas, con trabajo, con innovación, con legalidad, con disciplina y convicción a futuro” expresó el secretario.

Esta disciplina marcial es conocida como el "Arte de las Ocho Extremidades”, que se ha coronado en dos mundiales de esta especialidad.