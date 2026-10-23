Reconocen a Fuerza Civil por proteger a menores en el Mundial

La UNICEF y Fuerza Civil acordaron incorporar contenidos de protección infantil a la formación de cadetes y reforzar la capacitación policial en Nuevo León

Por las acciones implementadas para proteger a niñas, niños y adolescentes durante el Mundial de Futbol 2026, UNICEF entregó un reconocimiento a Fuerza Civil de Nuevo León y acordó fortalecer la capacitación policial en materia de protección a las infancias.

El reconocimiento fue entregado por Ignacio López, representante de UNICEF en Nuevo León, acompañado de Sarabeth Durán, integrante de la misma oficina, y recibido por el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, y el comisario general, Adolfo Flores.

Durante el encuentro, ambas instituciones revisaron los resultados de la colaboración durante el torneo y las oportunidades para reforzar las herramientas de prevención y atención de situaciones que pudieran poner en riesgo a menores de edad.

López destacó el compromiso de la corporación estatal y la coordinación que permitió integrar la protección infantil a las labores de seguridad desplegadas en los espacios de convivencia y celebración durante la justa mundialista.

Entre las acciones realizadas sobresalieron la formación de instructores de Fuerza Civil, quienes replicaron los conocimientos entre el personal operativo, así como la incorporación de protocolos para atender situaciones relacionadas con niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, Escamilla agradeció la distinción y explicó que durante el torneo se mantuvo un seguimiento semanal de los incidentes que pudieran afectar a las infancias, como parte de las medidas de prevención y protección.

Además, manifestó la disposición de la corporación para mantener la colaboración con UNICEF y fortalecer las capacidades de sus elementos en esta materia.

Como parte de los acuerdos, ambas instituciones iniciarán las gestiones para incorporar los contenidos de protección a la infancia en la formación especializada de los cadetes, con el objetivo de que los conocimientos adquiridos durante la preparación para el Mundial se conviertan en parte permanente de la capacitación policial.

Finalmente, reiteraron su interés en continuar trabajando de manera conjunta para prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como mejorar su atención y protección en Nuevo León.