Reconocen a Eloy Cavazos por 60 años de Alternativa

El matador de toros mexicano fue homenajeado este miércoles por exgobernadores de Nuevo León y Coahuila, además de su familia y excompañeros de la tauromaquia

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A sus 60 años de su debut o de su Alternativa, el célebre matador de toros mexicano, Eloy Cavazos, fue homenajeado este miércoles por exgobernadores, familia y excompañeros de la tauromaquia.

El nacido en Guadalupe, Nuevo León, fue elogiado con un discurso hecho por los exgobernadores de Nuevo León, Fernando Canales y Natividad González Parás, así como el exmandatario de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez.

“Los políticos debemos aprender eso, hay que enfrentar al toro; no es fácil la derrota. Hay que enfrentarlo, no solo no pasarlo, sino enfrentarlo y resolverlo e informarlo; para nosotros los políticos eso es lo que aprendemos de los toreros como Eloy, de que de esa forma toreamos al público”, expresó Canales.

“De toreros como Eloy aprendemos a torear al público; de esa forma es que toreamos a quien nos puso en un puesto público”.

En la ceremonia se destacó la emblemática salida en hombros de Cavazos por la Puerta Grande de la plaza de toros Las Ventas en Madrid, España

“Considerar a la fiesta brava como una tradición sociocultural ha tenido en México y en el mundo varios exponentes claves”, señaló González Parás.

“Uno de ellos, sin duda, todavía está con nosotros, que sigue siendo reconocido, como lo hemos advertido en todos lados, no solo de la fiesta brava, sino de un ejemplo de vida para lograr el triunfo, para preservar este patrimonio cultural; ha sido y seguirá siendo nuestro querido matador Eloy Cavazos”.

En un breve mensaje, frente a su familia y amigos, Cavazos narró los retos que tuvo luego de su Alternativa, en donde destacó la confianza que le dio su apoderado Rafael Báez.

“Lo más triste que yo viví en mi el día de mi alternativa fue que Manolo Martínez me superó impresionantemente; ahora sí que me vi como un novillero y él como un matador de toros que tenía ya un año de haber tomado la alternativa”, narró.

“Le doy gracias a Dios que haya existido ese torero (Rafael Báez) porque ese torero me obligó, me impulsó a ser figura del torero y tratar de superarlo”.

Durante el evento, el Municipio de Guadalupe hizo entrega de un reconocimiento.

También se emitieron videos con mensajes de los amigos que hizo a lo largo de los 60 años.

Un acto memorable fue la entonación que hizo la banda de música del municipio de Cadereyta, coordinada por el maestro Ángel Argüelles, quien también recibió un reconocimiento durante el evento.