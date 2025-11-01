Reconocen a elementos que sofocaron incendio en Santa Catarina

El ayuntamiento destacó las labores implementadas por las corporaciones ante el siniestro, así como a los ciudadanos que evitaron perdidas humanas

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, reconoció a los ciudadanos y cuerpos de auxilio que intervinieron en el incendio causado en un taller mecánico en las colonias Zimix y Jardines, debido a que los esfuerzos fueron clave para evitar una tragedia.

Durante la sesión del cabildo, elementos de Bomberos Nuevo León y Jaguares de Protección Civil Municipal fueron reconocidos por su intervención para sofocar el incendio, así como los ciudadanos Jaime Fabricio Mendoza Loredo y Adrián Sereno Valdez, quienes alertaron a los vecinos sobre el siniestro.

“El siniestro, originado por una mala maniobra con diésel en un taller mecánico, puso en riesgo la vida de varias personas, gracias a los cuerpos de auxilio de Protección Civil y de Bomberos de Nuevo León y también de ciudadanos este incendio pudo controlarse, no pasó a mayores, y no se perdió ninguna vida”.

El presidente municipal señaló que, además de las labores de extinción del incendio, el municipio brindó asistencia a los afectados, al ofrecer hospedaje, alimentos y brigadas de salud.

Los elementos de Protección Civil que fueron reconocidos son: Daniela Reyes Trejo, Luis Alcalá Castro, Jesús Guerrero de la Rosa, Héctor Pérez Uribe y el director de la corporación Israel Contreras Vázquez, los Bomberos de Nuevo León Evelyn Vázquez García, Andrea Zavala Saucedo de la Estación Central, comandados por Alejandro Zúñiga Alarcón.

También se reconocieron a los Tenientes Edgar Ibáñez Hernández y Enrique Guerrero, Erick Lugo González, Alan Elías Jaimes y Francisco Chávez, de la Estación 4 de Bomberos en Santa Catarina y al Teniente Juan Antonio Ramírez Martínez, Omar Alejandro Lugo González y Esteban Hernández Hernández de la Estación 5 de Bomberos en San Pedro.

Asimismo, cuadrillas de Servicios realizaron labores de limpieza y restauración en la zona afectada.

Aunado a ello, se ha brindado asesoría jurídica y acompañamiento en la denuncia ante el CODE, con el fin de que el incidente no quede impune y responsabilizar al taller que causó el siniestro.