Reconocen a elementos de Escobedo en el Congreso Local 

Tres elementos de la Policía Municipal de Escobedo fueron reconocidos por el Congreso del Estado con la medalla de honor “Fray Servando Teresa de Mier”, por actos de heroísmo que han ayudado a salvar cientos de vidas.

La medalla es de categoría social, cultural y educativa, se entregó a los policías Evelyn Yamileth Mata Moreno, Ángel Omar Pecina Ramos y a la policía Deyra Guadalupe Figueroa Flores.

En entrevista, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes dijo que todo era merito de los policías y resaltó que el nivel de sus elementos es igual al de San Pedro, que es el municipio con mejor percepción de seguridad en el país.

“Estas medallas no son un mérito del alcalde, son méritos de los policías que actuaron en cumplimiento con su deber, que están capacitados para eso, de eso me puedo preciar, de que nuestro policías están capacitados internacionalmente, están capacitados para actuar en contingencias como para ayudar a salvar la vida de un bebé, otra persona que peligraba su vida en un incendio y pues estamos muy orgullosos de los policías. “Nosotros tenemos en el centro de la política de la corporación al policía, que sean bien pagados, en los últimos años hemos aumentado el salario en un 10%, tenemos premios y recompensas por este tipo de acciones, tenemos la tecnología, drones de última generación, centro virtual de tiro, las mejores patrullas, como en San Pedro, así de sencillo”, dijo el alcalde.

Los tres elementos fueron reconocidos por diferentes actos, Evelyn Mata ayudó a atender a una ciudadana en labor de parto, mientras que Ángel Pecina y Deyra Figueroa rescataron a dos mujeres en un incendio en una tienda de conveniencia.

Así mismo, otras cuatro personas también recibieron una medalla, entre ellos Eduardo Pérez Tijerina doctor en Física de Materiales, investigador y fundador del primer laboratorio de nanociencias y nanotecnologías, pues a través de su trabajo ha habido servicios de telemedicina, internet de alta velocidad y apoyos a la Protección Civil en prevención e desastres al sur del estado.

Los demás galardonados fueron María Guzmán doctora en derecho constitucional, Minerva Martínez, miembro de número del Ilustre Nacional del Colegio de Abogados de México y Eduardo Díaz Muñoz, director de orquesta por más de 50 años y con más de 39 grabaciones discográficas.