Reconocen a AyD por 17 años de responsabilidad social

La paraestatal recibió por 17 años consecutivos el Distintivo PromotoRSE por sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza

Por décimo séptimo año consecutivo, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) informó que fue reconocido por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) con el Distintivo PromotoRSE: Entidad Promotora.

El galardón fue entregado en la Ciudad de México en el marco del Foro MiPyMES Socialmente Responsable 2026. Esta distinción avala el desempeño de la paraestatal bajo los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), estándares que han fortalecido la transparencia y la confianza con sus usuarios y grupos de interés.

Durante el evento, el Director General de AyD, Eduardo Ortegón Williamson, destacó el esfuerzo diario del equipo de trabajo y el impacto de mantener esta visión institucional de forma sostenida a lo largo de casi dos décadas.

“Esta distinción habla de la gran empresa que es Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y de lo que representa no solo para Nuevo León, sino para todo México. Es reflejo del gran compromiso que tiene cada colaborador. Llevamos 17 años siendo reconocidos por criterios ASG, y eso es un orgullo para todas y todos los que integramos el organismo”, afirmó Ortegón Williamson.

A la par de sus procesos internos, Agua y Drenaje de Monterrey ha impulsado la sostenibilidad compartida al asesorar y acompañar a más de 25 pequeñas, medianas y grandes empresas de su cadena de valor para que también logren la acreditación del Distintivo ESR® (Empresa Socialmente Responsable).

Con este logro, la paraestatal refrenda la responsabilidad social como una estrategia clave para asegurar la competitividad institucional y el desarrollo sostenible de la entidad.