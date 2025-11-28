Reconocen a Agua y Drenaje a nivel nacional por calidad de agua

El coordinador de Calidad del Agua de la paraestatal, Pablo Tamez, enfatizó el papel crucial del laboratorio para garantizar la seguridad hídrica

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) fue galardonado con un distintivo de calidad a nivel nacional por la prestigiada Fundación Río Arronte.

Este reconocimiento reafirma el liderazgo de Nuevo León como un referente en el país, demostrando que el agua suministrada cumple consistentemente con los estándares más rigurosos de la normativa mexicana.

El importante reconocimiento fue entregado durante la Convención Anual y Expo ANEAS 2025, como parte de la iniciativa "Toma Segura". En este programa, la Fundación Río Arronte evaluó de manera independiente a 12 organismos operadores de agua en México, y los resultados obtenidos por Monterrey fueron los más sobresalientes de todas las ciudades participantes.

Resultados "Sobrersalientes" en Evaluación Independiente

El director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón, destacó la validez del estudio realizado por un tercero.

“La Fundación tomó aproximadamente 920 muestras y analizó parámetros en laboratorios acreditados diferentes al nuestro. Ante me es muy grato compartirles que Monterrey registró el agua de mejor calidad en comparación con otras 11 ciudades”, señaló Ortegón Williamson.

El director subrayó que la metodología independiente y el análisis externo le otorgan un valor especial a la distinción, demostrando el compromiso inquebrantable de AyD con la calidad.

Reconocimiento al Esfuerzo Técnico y Científico

Ortegón Williamson aprovechó para reconocer la labor esencial del equipo técnico y científico de la institución.

Esfuerzo Diario: “El asegurar el cumplimiento de las normas vigentes se debe al gran trabajo que realiza el Laboratorio de Calidad de Aguas encabezado por el Químico Pablo Tamez. Indudablemente el esfuerzo diario de los compañeros de la Coordinación de Calidad se traduce en beneficios para todo el estado”, comentó.

Por su parte, el coordinador de Calidad del Agua de la paraestatal, Pablo Tamez, enfatizó el papel crucial del laboratorio para garantizar la seguridad hídrica.

Tamez Guerra detalló que el Laboratorio Central de AyD realiza más de 300,000 análisis anuales para monitorear la calidad del agua en todo el sistema.

Gracias a este esfuerzo constante, la población de Nuevo León puede consumir el agua directamente de la llave con total confianza, un estándar de calidad que hoy es reconocido como el mejor a nivel nacional.