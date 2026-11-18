La representante de Grupo Salinas adelantó que buscarán fortalecer sus programas, para continuar mejorando las condiciones de sus colaboradores

15 empresas de Grupo Salinas fueron reconocidas por implementar acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, durante la celebración del tercer aniversario de Empresa Contigo.

Elektra, Banco Azteca, Italika, Totalplay y TV Azteca, entre otras unidades de negocio, recibieron esta distinción tras participar por primera vez en la iniciativa.

Y además, realizar un análisis de salario digno, como parte de sus esfuerzos por impulsar mejores condiciones para sus trabajadores.

Destacan prácticas de inclusión, salud y bienestar laboral

La gerente de Responsabilidad Social de Grupo Salinas, Rocío Jiménez Gutiérrez, destacó que estos reconocimientos reflejan las prácticas que mantienen en materia de inclusión, salud y bienestar laboral.

"Sentimos mucha emoción, sobre todo porque al final 15 empresas de Grupo Salinas fueron reconocidas debido a las buenas prácticas que tienen respecto a sus colaboradores, tanto en materia de inclusión, de salario digno, de salud", dijo.

La representante de Grupo Salinas adelantó que buscarán fortalecer sus programas, para continuar mejorando las condiciones de sus colaboradores.

Además de Rocío, Gonzalo Miranda, consultor de Prosperidad Incluyente, recibió los reconocimientos en representación de Grupo Salinas.

Empresa Contigo tiene presencia en 28 estados

Por su parte, Germán Alvarado, presidente del Consejo de Empresa Contigo, destacó que la iniciativa está próxima a alcanzar las mil empresas registradas, con presencia en 28 estados de la República.

Explicó que el proyecto nació en Nuevo León, hace tres años, por iniciativa de cinco empresarios que buscaban compartir experiencias y apoyarse para implementar acciones en beneficio de sus trabajadores.

"Estamos muy contentos porque estamos próximos a llegar a las mil empresas registradas. De hecho, tenemos 945 empresas el día de hoy. Tenemos presencia de esas empresas en 28 estados de la República", señaló.

La iniciativa brinda acompañamiento a las organizaciones mediante diagnósticos y planes de acción en cuatro ejes: salario digno, salud, educación y diversidad, equidad e inclusión.