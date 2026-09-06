Reconocen a 100 policías de Monterrey con ascenso de grado

El alcalde Adrián de la Garza encabezó la ceremonia donde 74 hombres y 26 mujeres recibieron su grado y un incremento salarial.

En el marco del Día del Policía, 100 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey recibieron este sábado un nuevo grado dentro de la corporación, luego de superar evaluaciones teóricas, físicas y prácticas.

Durante una ceremonia encabezada por el alcalde Adrián de la Garza, los oficiales recibieron sus nombramientos y estuvieron acompañados por familiares. Del total de promovidos, 74 son hombres y 26 mujeres, quienes además tendrán un incremento salarial con su nuevo grado.

De los 100 ascensos, 56 elementos pasaron a Policía Tercero, 27 a Policía Segundo, 13 a Policía Primero, tres a Suboficial y uno a Oficial.

El alcalde destacó que la carrera policial debe permitir que los elementos tengan oportunidades para prepararse, especializarse y avanzar dentro de la corporación.

“El ser policía es una profesión y, como cualquier arquitecto, doctor o abogado, se van especializando, van subiendo su grado y el policía también lo tiene que hacer; tiene que tener esa oportunidad.”

De la Garza recordó que este esquema de ascensos comenzó a implementarse desde 2015, con la intención de que los elementos puedan desarrollar una carrera dentro de la institución.

«“Por eso, desde el 2015 implementamos este programa de ascensos para que fueran ascendiendo y perfeccionando su carrera policial. Tengan esa oportunidad de poder saber que pueden llegar a ser secretarios de Seguridad de esta corporación o de cualquier otra corporación”.»

Tras la imposición simbólica de los grados, los 100 elementos rindieron protesta para asumir sus nuevas responsabilidades dentro de la Policía de Monterrey.