Reconocen a 1,100 graduados del Colegio General Mariano Escobedo

En la ceremonia de Graduación de la Generación 2023-2026, los estudiantes fueron reconocidos por el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores

Con esfuerzo, disciplina y compromiso, 1,100 alumnos concluyeron sus estudios en los 11 planteles del Colegio Militarizado “General Mariano Escobedo”.

En la ceremonia de Graduación de la Generación 2023-2026, los estudiantes fueron reconocidos por el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores.

Durante su mensaje, el funcionario estatal aseguró que, con la formación recibida, los graduados están preparados para contribuir al desarrollo del estado, ya que, además de conocimiento científico, adquirieron valores que les otorgan una ventaja para integrarse al sector productivo.

“Aprendieron algo que no viene en ese título que hoy recibirán: a cumplir su palabra, a responder por su equipo, a levantarse temprano cuando nadie los obligaba, a mirar de frente la adversidad, siempre sin bajar la vista y, sobre todo, y lo más importante, a luchar por lo que quieren y lograr sus objetivos”, expresó.

“Me siento muy honrado de haber sido invitado a la graduación de 1,100 estudiantes del Colegio Militarizado General Mariano Escobedo, una institución que este Gobierno ha impulsado por su importancia en la formación de los próximos líderes que cuidarán la seguridad, la paz y la grandeza, no solo de nuestro estado, sino de todo México”.

El Secretario General de Gobierno reafirmó el compromiso que hay del gobierno con el Colegio Militarizado, que ha crecido para consolidar 11 sedes.

Flores también resaltó que la institución educativa ha ampliado su oferta académica a la educación superior, además de consolidar vinculación con 49 empresas para que los estudiantes se integren al modelo dual y convenios con organismos como CAINTRA, CANACO e INDEX para facilitar su inclusión laboral.

“Desde el Gobierno del Estado seguiremos apostándole a los jóvenes y a su educación para que el futuro de nuestro estado se quede en las mejores manos. Muchas felicidades a las y los graduados”, finalizó.

En la ceremonia se contó con la participación de autoridades municipales, del Colegio Militarizado, de la Cuarta Región Militar, de la Séptima Zona Militar y de la Séptima Zona Militar Aérea, así como de la Guardia Nacional y la Cónsul General de Canadá en Monterrey.