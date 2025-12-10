Reconoce Secretaría del Trabajo a 70 empresas con Distintivo TRe

Dicha dependencia reconoció a aquellos organismos han demostrado contar con prácticas que brindan resultados favorables para el sector

Por cuarto año consecutivo, la Secretaría del Trabajo otorgó el Distintivo TRe, Trabajo Responsable, a 70 empresas, organismos e instituciones que destacan por sus políticas y desempeño en materia laboral, recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo.

La ceremonia tuvo lugar en el Hotel Safi Metropolitan, ubicado en el municipio de San Pedro, donde se reconoció a aquellas que han demostrado contar con prácticas, procesos y procedimientos que impulsan el Trabajo Responsable, así como resultados favorables en los cuatro ámbitos.

Entre las instituciones distinguidas este año se encuentran Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON).

El Secretario del Trabajo, Federico Rojas, destacó la relevancia del reconocimiento y el esfuerzo adicional que realizan las organizaciones galardonadas.