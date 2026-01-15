Reconoce San Pedro compromiso y entrega de sus policías

Durante la ceremonia conmemorativa del Día Internacional del Policía, el edil agradeció el compromiso, la entrega y el profesionalismo de los elementos

El Alcalde Mauricio Farah reconoció a 22 policías de la secretaría de seguridad pública por acciones sobresalientes realizadas en el 2025.

Exhortando a elementos a redoblar esfuerzos para mantener en 2026 a San Pedro Garza García como el municipio más seguro de México.

“Quiero decirles también que además de con justicia, con vocación de servicio y con sumamente muchísimo trabajo y valentía, pues, nos protegen todos los días, y, pues, yo se los quiero reconocer, se los quiero agradecer”.

Fue durante la ceremonia conmemorativa del Día Internacional del Policía, en la que el edil agradeció el compromiso, la entrega y el profesionalismo de los elementos para mantener a San Pedro seguro.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, José Luis David, respaldó el compromiso de la corporación para mantener una percepción positiva entre la población y felicitó a los elementos reconocidos.