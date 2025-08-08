Reconoce San Nicolás acto heroico de policía municipal

Con palabras de agradecimiento fue como Patricia Rodriguez se reencontró con el policía de San Nicolás, Rubén Rocha, quien le salvó la vida cuando comenzaba a asfixiarse tras atragantarse con comida en plena calle.
El acto heroico del oficial fue reconocido en una ceremonia en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad del municipio. Ahí, frente a autoridades municipales, compañeros de la corporación y medios de comunicación, Patricia se reencontró con quien, asegura, Dios lo puso en su camino.
La desesperación de Patricia, dice, crecía no solo por no poder respirar, sino por el miedo de no regresar a casa con su hijo, una persona con discapacidad.
El oficial Rocha fue el único que se acercó y reaccionó de inmediato.
Rubén Rocha, quien está por cumplir 21 años como policía en San Nicolás, recibió una gratificación equivalente a un mes de salario, así como un ascenso de policía segundo a policía primero.
El acto cerró entre aplausos, abrazos y palabras sinceras.
Un recordatorio de que, en ocasiones, los verdaderos héroes no usan capa, sino uniforme y un profundo sentido del deber humano.