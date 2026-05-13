Reconoce Salud NL a personal de enfermería en su día

La ceremonia fue encabezada por la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, quien subrayó que el rol de estos profesionales ha evolucionado

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, la Secretaría de Salud del Estado rindió homenaje a la dedicación y profesionalismo del personal sanitario, entregando reconocimientos a 14 enfermeras y enfermeros destacados por su trayectoria y vocación de servicio.

La ceremonia fue encabezada por la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, quien subrayó que el rol de estos profesionales ha evolucionado, convirtiéndose en el pilar estratégico para la calidad de vida de los ciudadanos.

Reconocen su excelencia

Durante el evento, se destacaron dos categorías principales que reflejan el rigor clínico y la calidez humana de la profesión:

Mérito a la Enfermería: Otorgado a Claudia Erika Hernández Flores , Directora de Enfermería de la UMAE 34 del IMSS.

Excelencia Humanista en la Formación: Entregado a Lesly Mayery Hernández, Coordinadora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Montemorelos.

Además, se brindaron 12 reconocimientos especiales a personal directivo y miembros de la Comisión Estatal Interinstitucional de Enfermería (COEIE) por su labor coordinada en el fortalecimiento del sistema de salud estatal.

Enfermería: el alma de la atención

En su mensaje, Marroquín Escamilla destacó que, aunque el estado goza de la esperanza de vida más alta del país, el reto actual reside en la calidad de esa vida, donde el personal de enfermería es la pieza clave.