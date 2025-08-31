Reconoce municipio a Eloy Cavazos como 'Ilustre Guadalupense'

Durante la ceremonia solemne, el edil reconoció la trayectoria del maestro, quien puso el hombre del municipio en lo más alto del deporte mundial

El municipio de Guadalupe reconoció este viernes a uno de los personajes más ilustres de la localidad: el matador Eloy Cavazos, quien recibió la distinción de "Ilustre Guadalupense", de manos del alcalde Héctor García.

Durante la ceremonia solemne, el edil reconoció la trayectoria del maestro, quien puso el hombre del municipio en lo más alto del deporte mundial, pues durante su carrera deportiva fue reconocido como el mejor torero de México y uno de los mejores del mundo.

“Maestro Eloy, usted no solo fue torero; fue arte en movimiento, ejemplo de entrega. Un hombre que hizo de la plaza su casa y del toro su más noble adversario. Cada tarde en el ruedo tejió historias; con capote y muleta firmó faenas que aún nos erizan la piel. Nos enseñó que el valor no es la ausencia del miedo, sino el coraje de enfrentarlo y mirarlo a los ojos”, expresó el alcalde durante su discurso.

Por su parte, Eloy Cavazos destacó el crecimiento que ha tenido el municipio a lo largo de los últimos años, volviéndose un referente estatal; además de sede mundialista el próximo año.

“A Guadalupe yo lo vi crecer, lo vi nacer prácticamente. Aunque no soy tan viejo, sí he sido testigo del impresionante progreso que ha tenido: sus calles, sus alumbrados, sus escuelas... todo muy bonito”, compartió.

La trayectoria de Eloy Cavazos como torero comenzó en 1966, cuando con apenas 17 años recibió su primera alternativa en la Monumental Monterrey. Con el paso del tiempo se alzó como uno de los mejores en su rubro y ostenta el récord de más orejas y rabos cortados por un matador mexicano.

Este es uno más de los homenajes que el maestro ha recibido en vida, pues en Guadalupe se encuentra una estación del Metro que lleva su nombre; además, una de las avenidas más importantes de la localidad también es su homónima.