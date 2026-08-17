Reconoce Monterrey a servidores públicos por años de servicio

Se señaló que durante sus gestiones al frente del municipio ha tenido oportunidad de conocer el trabajo de los empleados municipales

El Gobierno de Monterrey reconoció a 255 servidores públicos que concluyeron su etapa laboral en la administración municipal, luego de acumular entre 20 y 35 años de servicio.

El alcalde Adrián de la Garza entregó placas conmemorativas a trabajadores jubilados y pensionados como reconocimiento a su trayectoria y aportación al funcionamiento de la ciudad.

Del total de personas reconocidas, 94 servidores públicos se jubilaron, de los cuales 23 son mujeres y 71 hombres. Otros 161 trabajadores se pensionaron por edad avanzada, con al menos 20 años de servicio; de este grupo, 91 son mujeres y 70 hombres.

Durante el evento también se distinguió a trabajadores que acumularon entre 31 y 35 años de servicio ininterrumpido, así como a quienes alcanzaron la edad establecida para pensionarse después de más de dos décadas de trayectoria.

De la Garza señaló que durante sus gestiones al frente del municipio ha tenido oportunidad de conocer el trabajo de los empleados municipales y destacó la importancia de reconocer su trayectoria.

“Cómo no poder hacer una celebración cuando se tiene toda una vida de trabajo, una vida de trayectoria, lo mínimo que podemos hacer, obviamente el reconocimiento, el agradecimiento”, expresó.

El secretario de Administración, Marcelo Segovia, señaló que la trayectoria de los servidores públicos forma parte de la historia de Monterrey y que su trabajo contribuyó al desarrollo de la ciudad.

De acuerdo con el municipio, esta es la segunda ocasión en que se realiza un evento dedicado exclusivamente a reconocer a trabajadores por su constancia y años de servicio.

En la ceremonia también participaron representantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey (SUTSMM) y de la administración municipal.