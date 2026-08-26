Reconoce Monterrey a mujeres que inspiran con su labor

El alcalde Adrián de la Garza entregó la medalla que cada año reconoce a mujeres cuya labor las ha convertido en referentes para la sociedad regiomontana.

Por su trayectoria, compromiso y contribución al desarrollo de la comunidad, cuatro destacadas regiomontanas fueron reconocidas con la Medalla “Mujer que Inspira, María Elena Chapa” 2026, durante una Sesión Solemne de Cabildo celebrada en el Casino Monterrey.

El alcalde Adrián de la Garza encabezó la ceremonia y entregó el galardón, que cada año reconoce a mujeres cuya labor en distintos ámbitos las ha convertido en referentes para la sociedad regiomontana.

Durante su mensaje, el edil destacó la importancia de generar condiciones que permitan a las mujeres desarrollar plenamente su talento y poner sus capacidades al servicio de sus familias y de la comunidad.

“Queremos seguir construyendo una ciudad donde el talento encuentre oportunidades, las diferencias no sean un obstáculo y el esfuerzo de cada persona pueda convertirse en bienestar para su familia y para nuestra comunidad”, expresó.

En esta edición, las galardonadas fueron Rebeca Romero de Serna, en la categoría de Actividad Empresarial; Carolina Berenice Rodríguez Garza, en Actividad Científica; Claudia Rodríguez Ramírez, en Actividad Vecina Solidaria; y Cynthia Minerva González Cantú, en Actividad Compromiso Humano y Social.

Luego de recibir la distinción, las homenajeadas compartieron parte de sus historias de vida y las experiencias que han marcado sus respectivas trayectorias.

En la categoría Vecina Solidaria, Claudia Rodríguez, habitante del norponiente de Monterrey, relató las dificultades familiares que enfrentó a lo largo de su vida y que, lejos de frenarla, fortalecieron su vocación de servicio y su deseo de apoyar a otras personas.

Por su parte, Carolina Berenice Rodríguez Garza, reconocida por su Actividad Científica, habló sobre los retos que tuvo que superar para cursar una carrera universitaria. Destacó que su trayectoria representa también una oportunidad para acercar el conocimiento científico a las nuevas generaciones y poner su experiencia al servicio de la sociedad.

En el rubro de Compromiso Humano y Social, la cirujana plástica Cynthia Minerva González Cantú recordó el trabajo que ha realizado junto al alcalde Adrián de la Garza, su esposa y personal del DIF Monterrey para impulsar tratamientos y cirugías dirigidos a personas que requieren atención especializada.

Entre los casos atendidos se encuentran pacientes con cáncer de mama, paladar hendido y quemaduras, entre otros padecimientos en los que la cirugía reconstructiva puede contribuir a mejorar la calidad de vida.

La especialista resaltó la responsabilidad que implica utilizar los conocimientos y habilidades profesionales para brindar apoyo a quienes más lo necesitan.

Finalmente, Rebeca Romero de Serna, propietaria de Pastelería Lety y reconocida en la categoría de Actividad Empresarial, agradeció la distinción y destacó las oportunidades que han permitido a mujeres emprendedoras desarrollar proyectos que, además de consolidarse, generan empleos para familias regiomontanas.

La Medalla “Mujer que Inspira, María Elena Chapa” refrenda el reconocimiento de Monterrey a mujeres que, desde diferentes ámbitos, han contribuido al crecimiento de la ciudad y que con su trabajo y trayectoria se han convertido en ejemplo para las nuevas generaciones.