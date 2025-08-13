Reconoce Monterrey a adultos mayores por resultados en olimpiada

Las olimpiadas estatales, efectuadas del 26 de mayo al 2 de julio en distintas sedes de la zona metropolitana, se realizan para promover la inclusión social

Por su destacada participación en las olimpiada estatal, el municipio de Monterrey, a través del DIF, ofreció un desayuno a los adultos mayores quienes realizaron una competencia histórica para la ciudad.

El alcalde Adrián de la Garza y su esposa, la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, agradecieron el esfuerzo de los asistentes por poner en alto el nombre de Monterrey, ya que la delegación de la ciudad fue la que tuvo más participantes, quedó en segundo lugar general por 94 medallas obtenidas y empató en primer lugar por puntos.

“Monterrey tiene objetivos muy claros, lo que queremos, además que sea un Monterrey para todos y para todas, queremos que sea un Monterrey con mucha calidad de vida”, comentó el alcalde. “Y el ejemplo que ustedes nos están dando a todos los ciudadanos de Monterrey es fundamental para la calidad de vida, ustedes son ejemplo para otros adultos mayores que dicen no, ya no puedo porque ya estoy grande. no, sí se puede. además de hacer competencia dejaron a Monterrey con el nombre muy en alto porque sacamos un lugar muy importante, es histórico para Monterrey”, agregó.

En la convivencia, las autoridades entregaron un reconocimiento a los campeones de cachibol, ulama de antebrazo, baloncesto, pelota tarasca, natación y atletismo.

Las 11 distintas disciplinas entre las que se incluye también dominó, tablas gimnásticas, ajedrez, tai chi y beisbol.

En el reconocimiento a los atletas adultos mayores estuvieron el jefe del gabinete municipal, Fernando Margáin; la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Barrón; y los directores del DIF, Ivonne Álvarez y de Cultura Física y Deportes, Aldo Denigris.