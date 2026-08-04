Reconoce Mike Flores labor de PC contra incendios en Canadá

El Secretario General destacó la preparación y experiencia de dos elementos de Nuevo León que apoyarán en el combate de incendios forestales en Canadá

Dos elementos de Protección Civil de Nuevo León se integraron a la misión internacional para apoyar en el combate de incendios forestales en Canadá, como parte de los esfuerzos de cooperación entre ambos países para fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias.

El Secretario General de Gobierno, Mike Flores, destacó la participación del Comandante de Incendios Forestales, Héctor Dávila, y del combatiente Antonio Martínez, quienes representarán al estado y a México durante las labores operativas y el entrenamiento especializado en manejo de incidentes.

Los elementos de la corporación estatal se incorporarán a los trabajos de control y atención de incendios forestales, además de participar en un intercambio técnico en tiempo real con autoridades canadienses, con el objetivo de fortalecer la coordinación, compartir conocimientos y aplicar nuevas estrategias para la gestión de emergencias.

Flores Serna reconoció la preparación y experiencia del personal de Protección Civil de Nuevo León, al señalar que su participación en esta misión internacional refleja el nivel operativo alcanzado por la institución.

“Nos llena de orgullo que dos elementos de Protección Civil de Nuevo León representen a nuestro estado y a México en esta importante misión internacional. Su preparación, experiencia y vocación de servicio son reflejo del nivel que ha alcanzado nuestra corporación”, destacó.

Los integrantes de Protección Civil se sumarán al primer contingente de 104 personas desplegado desde el pasado 28 de julio en Thunder Bay, Ontario, dentro de los mecanismos de colaboración establecidos entre México y Canadá para atender la temporada de incendios forestales.

El Secretario General de Gobierno resaltó que este tipo de acciones permiten fortalecer las capacidades técnicas y operativas de Nuevo León, además de consolidar a Protección Civil estatal como una institución de referencia por la preparación y profesionalismo de su personal.

Con esta participación internacional, los elementos neoleoneses aportarán su experiencia en el combate de incendios y regresarán con nuevos conocimientos que contribuirán a mejorar la atención ante futuras emergencias en la entidad.