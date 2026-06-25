Reconoce Miguel Flores labor de paramédicos en Nuevo León

Asimismo, resaltó que la capacidad de respuesta y preparación permite ofrecer atención oportuna contribuyendo a salvar vidas y reducir riesgos para la población

En el marco del Día Internacional del Personal Paramédico, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, reconoció la labor de las mujeres y hombres que diariamente atienden emergencias y trabajan para proteger la vida y la salud de la población en todo el estado.

El funcionario estatal destacó el compromiso, profesionalismo y vocación de servicio de quienes integran las distintas corporaciones de atención prehospitalaria, cuya intervención resulta fundamental en situaciones críticas donde cada segundo puede marcar la diferencia.

Reconoce trabajo de corporaciones de auxilio

Flores Serna hizo un reconocimiento especial a los profesionales que forman parte de Protección Civil de Nuevo León, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) Nuevo León, así como de la Cruz Roja y la Cruz Verde.

Señaló que estas instituciones representan la primera línea de atención durante accidentes, desastres naturales y diversas contingencias, brindando apoyo inmediato a quienes requieren asistencia médica urgente.

Asimismo, resaltó que la capacidad de respuesta y preparación del personal paramédico permite ofrecer atención oportuna en escenarios complejos, contribuyendo a salvar vidas y reducir riesgos para la población.

Destaca vocación de servicio de los paramédicos

Durante su mensaje, el Secretario General de Gobierno subrayó la importancia del trabajo que realizan día con día los paramédicos en Nuevo León.

“Reconozco a las y los paramédicos que todos los días salen a las calles para dar atención en situaciones de emergencia. Su compromiso para servir es invaluable, pues todos los días salvan vidas con su atención oportuna”.

El funcionario añadió que el estado cuenta con profesionales altamente capacitados para actuar en momentos críticos.

“En Nuevo León contamos con profesionales que destacan por su capacidad de respuesta para brindar auxilio en situaciones críticas en los que cada segundo cuenta. Sin duda, son un ejemplo de lo que significa ser un servidor público”, expresó Flores Serna.

Agradece labor en favor de los neoleoneses

Finalmente, Miguel Ángel Flores Serna externó su agradecimiento a las y los paramédicos que laboran tanto en instituciones públicas como en empresas privadas, por su entrega y dedicación al bienestar de la ciudadanía.

Destacó que su trabajo contribuye de manera permanente a proteger la salud de los neoleoneses y a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en todo el estado.