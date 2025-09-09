Reconoce Miguel Flores el trabajo de PC ante intensas lluvias

El secretario también hizo un llamado a la ciudadanía para que atiendan las recomendaciones de Protección Civil, para prevenir accidentes y minimizar riesgos

Ante las intensas lluvias registradas en la zona metropolitana, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, reconoció la labor incansable y el compromiso del personal de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos y la Cruz Roja Mexicana Delegación Nuevo León.

"Nuestro cuerpo de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos y Cruz Roja Mexicana Delegación Nuevo León han estado trabajando sin descanso desde ayer ante las fuertes lluvias que han llegado a nuestro Estado”, señaló Flores, destacando la pronta respuesta de los equipos ante la contingencia meteorológica.

El secretario también hizo un llamado a la ciudadanía para que atiendan las recomendaciones de Protección Civil, con el fin de prevenir accidentes y minimizar riesgos.

Enfatizó la importancia de no tirar basura, ya que esto puede agravar las inundaciones debido a la obstrucción del drenaje pluvial.

Además, pidió a la población evitar cruzar vados o calles con corrientes de agua, una de las principales causas de accidentes durante estas lluvias.

"Desde el Gobierno de Nuevo León hacemos un atento llamado a seguir tomando precauciones y estar atentos a los comunicados oficiales. En caso de emergencia, no olviden llamar al 911”, afirmó.

Flores concluyó reiterando el compromiso del gobierno estatal de permanecer en alerta máxima en esta temporada de lluvias.

Aseguró que se mantendrá un monitoreo constante en cauces, ríos y avenidas para reaccionar de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

"No bajaremos la guardia. Lo más importante para nosotros es la seguridad de todos los neoleoneses y por eso, durante estas lluvias, seguiremos alerta ante cualquier emergencia”, puntualizó.