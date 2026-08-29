Reconoce Lorena de la Garza avances del Circuito Huajuco

La legisladora señaló que las nuevas conexiones representan una alternativa para las familias que diariamente se trasladan por la zona sur de Monterrey

Ante el inicio del ciclo escolar el próximo lunes, la diputada local Lorena de la Garza reconoció los avances que registra el Circuito Vial Huajuco, proyecto impulsado por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

La legisladora señaló que las nuevas conexiones representan una alternativa para las familias que diariamente se trasladan por la zona sur de Monterrey, particularmente ante el incremento en la movilidad que se prevé con el regreso a clases.

De la Garza explicó que ha dado seguimiento a distintos proyectos de movilidad e infraestructura mediante recorridos y reuniones con vecinos, quienes, dijo, han señalado beneficios relacionados con el ahorro de tiempo y nuevas alternativas para evitar parte del tráfico de la Carretera Nacional.

Entre las obras destacó el Paso Superior Vehicular La Rioja y el Corredor Vial Acueducto, infraestructura que genera nuevas conexiones para sectores como La Rioja, Las Estancias, Palmares y Acueducto.

La diputada consideró que estas vialidades permitirán facilitar los traslados entre ambos lados de la Carretera Nacional, en una zona que ha registrado un importante crecimiento habitacional y urbano.

“Reconocemos cuando un proyecto avanza y puede ayudar a la gente. En recorridos y reuniones, vecinos de la zona nos han referido de manera positiva esta obra, principalmente por el ahorro de tiempo y porque les da una alternativa para evitar parte del tráfico de Carretera Nacional”,

expresó.

Lorena de la Garza agregó que el impacto de estas obras será especialmente relevante a partir del próximo lunes, cuando se incrementen los desplazamientos hacia escuelas, centros de trabajo y otras actividades cotidianas.