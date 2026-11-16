La estrategia municipal complementa el recurso monetario con servicios de capacitación, becas, microcréditos y atención médica.

La diputada local Lorena de la Garza reconoció la implementación del programa Tarjeta Regia Plus por parte del municipio de Monterrey, esquema encabezado por el alcalde Adrián de la Garza que otorga apoyos económicos de $2,000 pesos bimestrales a mujeres regiomontanas.

Destaca apoyo económico para jefas de familia

Durante la entrega de dos mil plásticos en el Parque España, evento en el que acompañó al edil y a la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, la legisladora destacó que este tipo de políticas públicas representan un respaldo directo para las jefas de familia que sostienen sus hogares.

"Sabemos que en muchas casas de Monterrey son las mujeres las que sacan adelante a sus familias, las que trabajan, cuidan a sus hijos y todavía tienen que ver cómo les alcanza para todos los gastos; por eso reconozco que Adrián esté destinando esfuerzos a programas como Tarjeta Regia Plus, porque es una ayuda que muchas mujeres necesitan", expresó.

La coordinadora de la bancada independiente Recuperemos Nuevo León subrayó la labor de Oyervides en las tareas de asistencia social del municipio, señalando que la coordinación institucional permite brindar soluciones concretas a las necesidades cotidianas de la población.

"Me da mucho gusto ver a Gaby tan metida en estos temas y trabajando junto con Adrián, porque las mujeres necesitan que las escuchen, pero también que les resuelvan, y cuando el Municipio acerca estos apoyos está ayudando a que muchas familias tengan un poco más de tranquilidad con sus gastos", agregó.

Plantea evaluar el alcance y ampliar servicios complementarios

Finalmente, De la Garza señaló que, debido a que las problemáticas varían según el sector de la ciudad, es fundamental mantener una cobertura amplia, evaluar periódicamente el alcance del programa y facilitar el acceso a servicios complementarios como capacitación, microcréditos, becas y atención médica, legal y psicológica.