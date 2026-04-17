Reconoce José Lobatón “fallas estratégicas” en Proyectos 9

El abogado de los afectados, Raymundo Ramírez reveló a INFO7 que son alrededor de 2,000 afectados y una cifra que puede superar los $28 millones de pesos

Bajo el argumento de enfrentar factores externos, José Lobatón, director de Proyectos 9, justificó el colapso en los tiempos de entrega y ejecución de sus desarrollos a través de un comunicado, sin dar la cara a los afectados de la desarrolladora.

En el documento dirigido a clientes, acreedores y colaboradores, Lobatón reconoce por primera vez que la estrategia financiera implementada por su equipo fue "insuficiente" para sostener el ritmo de cumplimiento prometido.

“Tomé decisiones de estrategia financiera, junto con nuestro equipo, que resultaron insuficientes para sostener el ritmo de cumplimiento que les prometimos. Reconozco que estos factores, combinados, generaron afectaciones reales para ustedes”, indicó Lobatón.

El directivo atribuyó la crisis a un entorno inmobiliario hostil marcado por restricciones de liquidez, el encarecimiento de los financiamientos y los remanentes operativos del COVID-19.

“En uno de los momentos más difíciles para el sector inmobiliario en años, causados por restricciones de liquidez, financiamiento más caro, afectaciones por COVID y condiciones regulatorias que cambiaron durante el camino”.

Asimismo, señaló que los cambios en las condiciones regulatorias y el retraso en la obtención de permisos administrativos bloquearon el acceso a capitales clave, dejando a diversos proyectos en un limbo financiero.

Afectados y acciones legales

El abogado de los afectados, Raymundo Ramírez reveló a INFO7 que son alrededor de 2,000 afectados y una cifra que puede superar los $28 millones de pesos.

Ante la creciente ola de demandas legales y protestas públicas, el empresario afirmó mantener un respeto absoluto hacia el derecho de los afectados de acudir a las instancias legales pertinentes.

“Respeto plenamente el derecho de cualquier persona a expresarse y a acudir a las instancias que considere pertinentes. Entiendo perfectamente por qué muchos de ustedes han tomado esa decisión”, señaló.

Adicionalmente, Lobatón indicó que varios proyectos enfrentaron retrasos en procesos administrativos y de permisos, lo que afectó directamente la obtención de financiamientos clave y los tiempos de ejecución y entrega.

Reveló que la nueva apuesta de Proyectos 9 para intentar rescatar las obras es individualizar la crisis.

Según el comunicado, han dejado de tratar a la empresa como una sola estructura para buscar soluciones independientes para cada desarrollo.

Lobatón asegura que este modelo ya permitió que Torre LOLA y VOLGA avancen mediante financiamiento institucional.

El plan es replicar este esquema en los proyectos más críticos, tales como SOHL (Constitución), MOCA (Amarillo, Verde, Azul), LALO Y Las Palmas.

Sin fechas de entrega y reacción social

A pesar del intento por mostrar orden, Lobatón informó que actualmente no puede dar fechas de entrega. Argumentó que hacerlo sin certeza sería "repetir el error" que originó el conflicto.

“Hoy no puedo darles fechas de entrega, porque hacerlo sin certeza sería repetir el error que nos trajo hasta aquí, sin embargo, una vez terminados los procesos les comunicaremos los compromisos y fechas.”

Por otro lado, aunque el directivo afirma respetar las denuncias y manifestaciones ciudadanas, los grupos de afectados han reaccionado con escepticismo en redes sociales.

La empresa prometió que en las próximas semanas se habilitarán canales de comunicación directa por proyecto.