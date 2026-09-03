Reconoce gobernador a la Fiscalía como pieza clave en seguridad

El gobernador Samuel García aseguró que la administración estatal ha apoyado proyectos encaminados a fortalecer las capacidades de la Fiscalía

El gobernador Samuel García reconoció que la seguridad pública es un trabajo conjunto entre las distintas instituciones de seguridad y destacó el papel que desempeña la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Y es que el mandatario señaló que existe una buena relación con el fiscal y aseguró que, respetando la autonomía de la institución, el Gobierno del Estado ha apoyado proyectos encaminados a fortalecer las capacidades de la Fiscalía.

“Con el fiscal que hay una gran relación y respetando su autonomía nos ha planteado proyectos en los que el estado conforme flujo pues hemos estado invirtiendo porque entendemos que la seguridad es compartida. Entre mejores ministeriales y entre más fuertes la Fiscalía de Nuevo León”, expresó.

García sostuvo que el fortalecimiento de la Fiscalía permite que las labores de seguridad pública sean más eficientes, particularmente al evitar que personas detenidas por delitos recuperen su libertad.

“La chamba que hacemos los de seguridad pública es mucho más eficiente porque la puerta giratoria que antes había mucho delincuente que salía por amparo, que salía por errores, ahora la eficiencia del fiscal ha sido tan alta que ya hasta los malandros le piensan para delinquir en Nuevo León porque ya si te agarran vas pa dentro, o sea ya no es como antes con un buen despacho o corromper a un juez”, afirmó el gobernador.

El mandatario reiteró así que la estrategia de seguridad requiere de la participación coordinada de las corporaciones de seguridad pública y de la Fiscalía.