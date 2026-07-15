Reconoce FIFA a San Pedro por la seguridad implementada

El municipio recibió una distinción por los operativos de seguridad desplegados durante el Mundial, con saldo blanco y apoyo a selecciones y autoridades

Por considerar que fue destacada la participación de la Secretaría de Seguridad Pública municipal previo y durante la celebración de los partidos de futbol en Nuevo León, el Municipio de San Pedro Garza García recibió una distinción especial por ejecutivos de la FIFA

Rodrigo Martínez-Celis, Executive Director for Safety and security, en representación del comité organizador de la FIFA, entregó el reconocimiento al Alcalde Mauricio Farah y al Secretario de Seguridad Pública, José Luis David Kuri.

"Se logró que en San Pedro hubiera saldo blanco, eso se lo quiero reconocer también mucho a mi corporación a la secretaría de seguridad pública, porque me consta que 24 horas, siete, andábamos pendientes de cualquier cosa”, señaló Farah.

“Aquí se quedaron prácticamente todos los equipos, todas las selecciones, junto con sus directivas, familiares, etcétera y me siento muy tranquilo, muy orgulloso de que toda la gente tuvo una estadía placentera, saldo blanco y que pudieron disfrutar de este mundial, no solo nuestros ciudadanos, sino toda la gente que nos visitó, de verdad muchas gracias, muy honrado porque nos den este reconocimiento muy agradecido también con ustedes, con la FIFA".

El ejecutivo de la FIFA destacó la coordinación, profesionalismo y capacidad operativa demostrados antes, durante y después de la justa mundialista.

"Nosotros te pedimos alcalde, secretario, que hablen con sus elementos, que hagan una pausa en el camino y las y los feliciten, por el gran trabajo y los grandes resultados que hoy nos tienen en esta mesa. Primero como funcionarios FIFA, agradecemos mucho el trabajo; segundo, como ex funcionarios públicos mexicanos, agradecemos mucho el trabajo; pero tercero, muy importante, como mexicanas y mexicanos, agradecemos que ustedes hayan contribuido a que durante varias semanas se hablara de México, el equipo mexicano que logró entregar un gran mundial", destacó Rodrigo Martínez-Celis, a nombre de FIFA.

El municipio informó que la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro realizó el acompañamiento y abanderamiento de los traslados oficiales de las selecciones nacionales de Túnez y Marruecos hacia partidos, entrenamientos y actividades protocolarias.

También implementó dispositivos especiales para la recepción y despedida de las selecciones de Bolivia, Surinam, Japón y Corea.

La corporación también brindó seguridad y acompañamiento a personalidades internacionales, entre ellas la princesa Hisako de Takamado y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante su visita a Nuevo León con motivo de la celebración del partido número mil en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

De manera adicional, elementos de la Secretaría participaron en los dispositivos de seguridad implementados dentro y en el perímetro del Estadio Monterrey antes, durante y después de los cuatro encuentros mundialistas celebrados en la entidad, además de colaborar en diversas acciones de coordinación interinstitucional.