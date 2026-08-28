Reconoce FIFA a Nuevo León por organización del Mundial

El gobernador Samuel García señaló que el objetivo primordial fue que los mexicanos y extranjeros constataran la seguridad y la mejor versión de Nuevo León

En agradecimiento por el apoyo para el éxito de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nuevo León, Host City Monterrey entregó un reconocimiento al gobierno de Nuevo León, que fue recibido por el gobernador Samuel García.

El mandatario estatal explicó que este premio por la organización del Mundial es para los neoloneses, ya que la entidad fue una de las sedes más seguras.

En el nuevo Edificio de Fuerza Civil, el gobernador y Bernardo Bichara, presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Parque Fundidora y presidente Ejecutivo del Comité Coordinador Nuevo León FIFA 2026, recibieron el galardón de manos de Pedro Esquivel, presidente de Administración del Club de Futbol Monterrey y responsable de Host City Monterrey 2026; y de Alejandro Hütt Valenzuela, Host City Manager de Monterrey.

García Sepúlveda agradeció la distinción, al señalar que el objetivo primordial fue que los mexicanos y extranjeros constataran la seguridad y la mejor versión de Nuevo León, disfrutando de los partidos en el Estadio y en el Fan Fest.

"Nuestra prioridad era la seguridad. Entonces que FIFA y que gobierno federal confirmen que Nuevo León fue la sede más segura de México y la segunda más segura de las sedes, sólo le gana Toronto, pues para mí olvídense, es un lujo decir que fue el verano más seguro de los últimos 20 años y por supuesto la tendencia sigue”, expresó.

“A todo Nuevo León agradecerle que hayan participado, que nos hayan ayudado a ser nuestra mejor versión. A FIFA, a Infantino, a Rayados, a todos los patrocinadores, a la gente de Fundidora, todos los alcaldes, los municipios que participaron, pues este reconocimiento realmente es para todo Nuevo León y con mucho gusto lo recibimos”, aseveró.

Bichara destacó que gracias al liderazgo del García Sepúlveda hubo excelente coordinación en movilidad, en seguridad y en el Fan Fest.



Esquivel dijo que Nuevo León, como sede, quedó altamente calificado ante la FIFA, no sólo por lo que representaron el Estadio y los partidos en la ciudad, sino por lo que implicó toda la organización, como vialidades, infraestructura y servicios.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 fue la primera en celebrarse de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, y la primera con 48 selecciones nacionales.

Nuevo León fue designado como una de las tres sedes mexicanas, junto gracias a su infraestructura, conectividad, capacidad hotelera y tradición futbolística.

El Estadio BBVA, ubicado en el municipio de Guadalupe, fue la sede oficial de los partidos en Monterrey, mientras que el Parque Fundidora albergó el FIFA Fan Festival, donde aficionados de todo el mundo disfrutaron de actividades y transmisiones de los encuentros.

La organización del evento fue posible por la coordinación entre la FIFA, el gobierno de Nuevo León, los municipios metropolitanos, el Club de Futbol Monterrey y la Iniciativa Privada.