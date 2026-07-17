Reconoce FIFA a Guadalupe por su labor en Mundial 2026

Martínez-Celis Wogau aseguró que Guadalupe cumplió 'de manera espectacular' con los estándares establecidos por FIFA para albergar el evento deportivo

El municipio de Guadalupe fue reconocido por FIFA México por su destacada labor como sede del Mundial de Futbol 2026, luego de concluir con saldo blanco los cuatro partidos disputados en el Estadio Monterrey, conocido como el "Gigante de Acero".

El reconocimiento fue entregado por el director ejecutivo de Seguridad y Protección de FIFA México, Rodrigo Martínez-Celis Wogau, al alcalde Héctor García, quien destacó que el éxito del operativo fue resultado del trabajo coordinado entre todas las áreas municipales y de la colaboración de la ciudadanía.

"Lo más importante que se logró fue la cohesión social. Cuando pensé que podría existir inconformidad de los ciudadanos por un evento de esta magnitud, vimos a la gente muy contenta porque disfrutó el Mundial. En ello tuvieron mucho que ver la seguridad, la movilidad, los servicios públicos y todas las áreas municipales. Incluso los vecinos aledaños al estadio hoy son los más satisfechos, porque la estrategia se socializó y se compartió con ellos", expresó el edil.

El edil señaló que el reconocimiento refleja el esfuerzo conjunto para garantizar seguridad, movilidad y atención de calidad a miles de asistentes durante la justa mundialista.

Por su parte, Martínez-Celis Wogau aseguró que Guadalupe cumplió "de manera espectacular" con los estándares establecidos por FIFA para albergar el evento deportivo más importante del mundo.

"El objetivo se cumplió y para llegar a ello hubo un proceso de varios años en el que trabajamos de manera constante con la Presidencia Municipal y todas las dependencias del Municipio. Desde el primer momento nos sentimos parte de un mismo equipo y esa camaradería permitió planear, negociar y definir aspectos clave, como la cantidad de elementos que requería el operativo", afirmó.

El representante de FIFA México también extendió el reconocimiento a las corporaciones de Protección Civil, Seguridad Pública y Servicios Médicos de Guadalupe, cuyos elementos participaron en los operativos implementados durante los encuentros mundialistas.