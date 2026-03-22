Reconoce Félix Arratia a juarenses distinguidos

En una jornada marcada por el reconocimiento al mérito civil y la vigencia del pensamiento juarista, el Gobierno Municipal de Juárez, encabezado por el alcalde Félix Arratia Cruz, conmemoró el 220 aniversario del natalicio de Benito Pablo Juárez García.
Durante los actos oficiales, que incluyeron una Guardia de Honor y una Sesión Solemne de Cabildo, se realizó la entrega de la Medalla “Benito Juárez: “Benemérito de las Américas” edición 2026, galardón que distinguió a 10 ciudadanos por sus aportaciones excepcionales a la comunidad.
Un legado que trasciende
Ante la presencia de figuras clave como la magistrada Paola González, diputados federales y la presidenta del DIF, Mónica Oyervides, el alcalde Arratia Cruz invitó a los asistentes a ver al "Benemérito" no como una figura estática de la historia, sino como un referente de resiliencia humana.
“Si dejamos de pensar en Benito Juárez como una estatua y lo vemos como lo que fue, encontramos a un niño que enfrentó dificultades desde muy temprano… decidió qué hacer con lo que le tocó vivir, prepararse, servir y pensar primero en los demás”, expresó el edil.