Reconoce Estado a oficiales de Fuerza Civil por Día del Policía

Durante la ceremonia se reconoció a los primeros lugares de desempeño correspondientes a 2026, además de entregar medallas por trayectoria de servicio

En el marco del Día del Policía, alrededor de 600 elementos participaron en una ceremonia de imposición de grados y reconocimientos a quienes forman parte de Fuerza Civil.

El evento fue encabezado por el gobernador Samuel García; el fiscal general del Estado, Javier Flores, y el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla.

Durante la ceremonia se reconoció a los primeros lugares de desempeño correspondientes a 2026, además de entregar medallas por trayectoria de servicio a elementos con años de labor dentro de las corporaciones.

Ante policías y sus familias, el gobernador Samuel García destacó la evolución que ha tenido la seguridad en el estado y recordó que una de las metas planteadas por su administración era contar con una policía de mayor capacidad y equipamiento.

“Quiero recordarle a Nuevo León una meta muy clara que nos propusimos, una meta que parecía inalcanzable, pero Nuevo León siempre asciende y mejora”, señaló.

García aseguró que durante su administración se han destinado alrededor de 7 mil millones de pesos para fortalecer el equipo y las capacidades de Fuerza Civil, corporación que actualmente cuenta con alrededor de 7,500 elementos.

“Toda esta inversión y con la mejor policía pagada es lo que ha logrado un récord para el estado”, afirmó.

También destacó la incorporación de más de 100 unidades Black Mamba, la Policía de Caminos y la división aérea, además de mejores condiciones salariales para los agentes.

El mandatario reiteró que agosto cerró como uno de los meses más seguros de los últimos años en Nuevo León.

“De todos los índoles; y con esto estamos cerrando el mes más seguro de los últimos años”

La ceremonia también sirvió como un encuentro para las familias de los policías, quienes acompañaron a los elementos durante la celebración y entrega de reconocimientos por su servicio.