Reconoce Adrián de la Garza a policías por salvar a niño 

El alcalde Adrián de la Garza reconoció a dos policías de Monterrey que salvaron a un niño de 6 años que se atragantaba, aplicando primeros auxilios

El alcalde Adrián de la Garza reconoció el acto heroico de dos oficiales de la Policía de Monterrey que brindaron apoyo a un niño de seis años que presentaba obstrucción de las vías respiratorias por atragantamiento.

Jonathan Nicolás López Yerena y César Hernández Carballo son los elementos que el lunes brindaron apoyo a una madre de familia, Karina Flores, de 27 años, que angustiada solicitaba el auxilio para su hijo en la colonia Niño Artillero.

De la Garza resaltó la labor de los dos oficiales, quienes pusieron en práctica los conocimientos de primeros auxilios que han recibido en la Academia de Policía de Monterrey, a través de personal de la Dirección de Protección Civil Municipal.

“Quiero reconocer a Jonathan y a César. Es importante estar haciendo este tipo de reconocimientos para enaltecer el alto valor de los elementos de la policía de Monterrey, felicidades, sigan así, esta es la policía que quiere la ciudadanía, vamos a seguir esforzándonos mucho para mantener la seguridad, la paz, el orden de toda la ciudad”.

Los elementos asignados a la Dirección de Policía de Operaciones Especiales fueron recibidos esta tarde por el alcalde, que señaló que propondrá a los elementos ante la Comisión de Honor y Justicia para que el acto heroico que hicieron sea reconocido por la corporación.

Como parte de la Estrategia ESCUDO, la atención a la ciudadanía en situaciones de emergencia es una herramienta primordial en la capacitación que recibe la Policía de Monterrey.